Славко Гербут на верху Балкана

РИЛА/МУСАЛА (БОЛГАРСКА) – На верху Мусала на гори Рила у Булгарскей, цо и найвисши верх на Балканским полуострове, пирхала руска застава, хтору там зоз собу однєсол Славко Гербут зоз Руского Керестура.

Жимске пендранє на гору Рила и єй верх Мусала (2925мнв) орґанизовало Горяцке дружтво „Панонци” зоз Суботици, у тей акциї придружели ше им и члени зоз других горяцких дружтвох, та их було дзевецеро горякох, а медзи нїма бул и Славко Гербут.

За Рутенпрес Гербут гварел же пияток вечар сцигли до змесценя и такой ше всоботу рано рушели пендрац на гору ґу верху Мусала. Вон ище надпомнул же вжиме чежше висц на верх як влєце и же им требало 8 годзини сцигнуц на верх и спущиц ше под гору, а прешли блїзко 20 километри.

Часц коло верха Мусали на гори Рила богата зоз ґлечерами хтори маю прекрасну белаву фарбу и гоч нєт вельо веґетациї. На верху змесцена и метеоролоґийна станїца Мусала