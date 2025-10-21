Славомир Олеяр подаровал вецей прикладнїки кнїжки „Порвисла”

НАШО МЕСТА – У прешлим тижню двом бибилотеком у Дюрдьове, у Основней школи „Йован Йованович Змай” и Општинскей народней библиотеки „Велько Петрович” оддзелєнє у Дюрдьове, подаровани по два кнїжки приповедкох „Порвисла”, Славомира Олеара, нашого автора зоз Канади.
Пан Олеар пред тоту акцию дарованя кнїжкох библиотеком, подаровал 50 прикладнїки истей кнїжки за гуманитарну акцию за потримовку друкованя нових кнїжкох за дзеци по руски.
Славомир Олеяр, автор кнїжки приповедкох „Порвисла”, од своїх авторских прикладнїкох даровал и до валалских, одн. оддзелєньох народних и школских библиотекох у Коцуре и Руским Керестуре, дзе буду доступни читачом у тих наших валалох и школох.
Попри тим, по єден прикладнїк, по авторовим жаданю, достаню и нашо културно-уметнїцки дружтва у наших место – Вербаше, Кули, Новим Орахове, Суботици, Новим Садзе, як у у сримских местох Шидзе, Беркасове, Бикич Долу и Бачинцох.
Кнїжка видата пред роком, у НВУ „Руске слово”, у едициї „Верхи”.