Сликовнїца ,,Наша свадзба” представена и у Дюрдьове (фото+видео)

ДЮРДЬОВ – Сликовнїца „Наша свадзба” зоз роботну теку вчера, 30. мая представена и школяром Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове.

Спомнута сликовнїца представена през интерактивну роботню школяром од I по V класу, у хторей вони дзечнє участвовали. На роботнї, школяром були приказани обичаї рускей свадзби и свадзебного облєчива. Школяре видзели предмети хтори ше хаснує на рускей свадзби, як цо то млодов венєц, свадзебни ручнїки оквицени зоз розмарию, тирсовку и пантлїки, и инше. Окрем того, були указани числени фотоґрафиї руских свадзбох зоз вецей наших местох, як и видео-знїмок зоз свадзби отриманей у Коцуре 1983. року, хторей видео запис направел Славимир Шанта.

Промоцию водзела одвичательна редакторка часопису за дзеци „Заградка” Ясмина Дюранїн, зоз потримовку Андреї Штефанко хтора була задлужена за свадзебни реквизити и намесцанє власох млодей, а новинарка Олена Папуґа потолковала школяром руску свадзбу зоз историйного боку.

Шицки присутни школяре, на концу промоциї достали прикладнїк новей сликовнїци вєдно з роботну теку, хтори вишли як 11. и 12. у едициї „Заградка”, за хтору материял пририхтала и тексти написала Мая Зазуляк Гарди, а илустрациї зробела Аня Заґоричник.

Сликовнїцу „Наша свадзба” з роботну теку обявела НВУ „Руске слово”, з потримовку Буджетского фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.