Сликовнїца „Наша свадзба” представена и у коцурскей школи (фото+видео)

КОЦУР – Сликовнїца „Наша свадзба” зоз роботну теку вчера, 23. априла представена и школяром Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре. Представнїкох НВУ „Руске слово” котри водзели промоцию, як и директора Бориса Варґу, привитала директорка школи Сенка Мученски, и учительки руских оддзелєньох, вєдно зоз наставнїцу руского язика.

И коцурским школяром спомнута сликовнїца представена през роботнї у котрих приказани обичаї рускей свадзби, свадзебного облєчива, а указани и числени свадзебни фотоґрафиї зоз вецей руских местох. Отримани два интерактивни роботнї, перша за школярох од I по IV класу, а друга за школярох од V по VIII класу. Наймладши на промоциї видзели и видео-знїмок зоз свадзби отриманей у Коцуре 1983. року, котри знял Славимир Шанта.

Промоцию водзела одвичательна редакторка часопису за дзеци „Заградка” Ясмина Дюранїн, зоз потримовку Андреї Штефанко котра була задлужена за свадзебне облєчиво и намесцанє власох млодей, а новинарка Олена Папуґа потолковала школяром руску свадзбу з историйного боку.

Школяре дзечнє участвовали у роботньох, а мали нагоду здогаднуц ше свадзебних обичайох котри знали або за котри чули, як и видзиц предмети котри ше на свадзбох хаснує, як цо то свадзебни ручнїки з розмарию, млодов венєц, тирсовку и пантлїки, и инше. Окрем того, здогадли ше як випатра обичай предаваня млодей, та наймладши на роботньох и затанцовали.

Шицки присутни школяре, на концу промоциї достали прикладнїк новей сликовнїци вєдно з роботну теку, хтори вишли як 11. и 12. у едициї „Заградка”, за хтору материял пририхтала и тексти написала Мая Зазуляк Гарди, а илустрациї зробела Аня Заґоричник.

Сликовнїцу „Наша свадзба” з роботну теку обявела НВУ „Руске слово”, з потримовку Буджетского фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.