Шлєбода и обєктивносц у меншинских медийох

У чаше кед шлєбодни медиї и обєктивне писанє вше частейше под прициском, упитне и довириє явносци до обєктивного и одвичательного новинарства. Окремне место на новинарскей сцени забераю меншински медиї, котри чуваю язик, културу и идентитет своїх заєднїцох. Же би ше очували и додатно змоцнєли професийни стандарди, новини „Руске слово” ше намагаю обєктивно и справедлїво приступац ґу каждей теми о котрей пишу. З исту намиру, наша Установа ма подписани Интерни етични кодекс зоз сновательом, а подобни модел понукнути и другим меншинским заєднїцом и їх медийом. Нєдавно, презентовани є на науковим сходзе з нагоди 80-рочнїци Руского слова.

Прешлого тижня на округлим столу под назву „Интерни етични медийни кодекс” у Димитровґраду, директор НВУ „Руске слово” Борис Варґа представел ширше информованє на язикох националних меншинох у Републики Сербиї, а на сходзе участвовали представнїки локалних медийох, Националного совиту Болгарох, Министерства за информованє и телекомуникациї Републики Сербиї, представнїки дипломатиї Болгарскей и ОЕБС-у. Шеф Оддзелєня за медиї Мисиї ОЕБС-у у Сербиї Доминик Тиери бешедовал о важносци медийох и информованю на язикох националних меншинох.

Циль того документу нє лєм же би потвердзел опредзелєнє редакциї ґу етичному и одвичательному новинарству, алє и же би здогаднул же шлєбода медийох подрозумює и одвичательносц ґу явносци. Улога меншинских редакцийох, котри робя на двоязичних просторох, медзи информованьом и очуваньом идентитета, наглашує значносц професийних стадардох – бо кажда обявена вистка, надпис и звит, источашнє и порученє о вредносцох тей заєднїци.

Представянє Интерного етичного медийного кодексу у Димитровґраду, то нє лєм фахова тема, алє и тема зоз вельо ширшим значеньом.

У хвильки кед ше гранїци медзи правду и интерпретованьом вше частейше сцераю, тот документ враца новинарство його основному задатку, служиц явному, общому интересу, буц обєктивни и мац право на тото, окреме у меншинских медийох. Шлєбода медийох нє шме буц луксуз, алє условиє же би дружтво чуло и розумело розлични перспективи.

У швеце у котрим швидкосц грожи же загаши правду, а сензация заменї факти, поставянє ясних етичних гранїцох то шмелосц. Праве тото заслужує потримовку як зоз нука заєднїци, так и зоз ширших кругох, як приклад же мож бешедовац шлєбодно, и интересу шицких гражданох, зоз вецей бокох, на демократични способ. Шлєбода медийох нє постої без одвичательносци, та анї идентитета нєт без диялоґу.