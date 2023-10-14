Шлїдуюцого тижня будзе „Ораховска єшень”

НОВЕ ОРАХОВО – Стретнуце тамбурових оркестрох „Ораховска єшень” будзе отримане на пияток 20. октобра, на 19 годзин у Доме култури у Новим Орахове.
Стретнуце орґанизує КУД „Петро Кузмяк”.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
НОВЕ ОРАХОВО – Стретнуце тамбурових оркестрох „Ораховска єшень” будзе отримане на пияток 20. октобра, на 19 годзин у Доме култури у Новим Орахове.
Стретнуце орґанизує КУД „Петро Кузмяк”.