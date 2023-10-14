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Шлїдуюцого тижня будзе „Ораховска єшень”

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 48 Опатрене

НОВЕ ОРАХОВО – Стретнуце тамбурових оркестрох „Ораховска єшень” будзе отримане на пияток 20. октобра, на 19 годзин у Доме култури у Новим Орахове.

Стретнуце орґанизує КУД „Петро Кузмяк”.

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