Шлїдуюцого тижня будзе „Жатвов ярнї бал”

КОЦУР – Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” зоз Коцура и того року орґанизує „Жатвов ярнї бал”, котри будзе отримани 25. мая у Пелетовей сали у Коцуре.

За тот вечар орґанизаторе понукаю смачну вечеру, богату томболу и добру забаву за шицких госцох зоз музику „Коцурских бетярох”.

Цена уходнїци 2.000 динари, а до цени уходнїци урахована вечера и єдна томбола.

Початок „Жатвового ярнього балу” заказани за 19 годзин.

Уходнїци мож резервовац на число телефона 064/85 770 74 при Моники, як и на число телефона 063/543 831 при Меланиї.

Карти мож резервовац по 17. май.