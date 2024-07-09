Шлїдуюцого викенду 44. „Коцурска жатва”

КОЦУР – Тогорочна културна манифестация „Коцурска жатва” будзе отримана шлїдуюцого викенду, пияток и соботу, 19. и 20. юлия.

Манифестация почнє зоз роботню за дзеци котра будзе отримана у Етно клубу „Одняте од забуца” на пияток, 19. юлия, од 10 годзин. У роботнї буду участвовац и волонтере зоз Голандиї хтори у нащиви у Коцуре при пасторови Євангелскей церкви Александрови Суботинови. Исти дзень, од 19:30 годзин тиж у Етно клубу нащивителє годни присуствовац вистави „100 роки радия”.

Перши дзень „Коцурскей жатви” ше закончи зоз змистом котри почнє на 20 годзин, и то будзе вечар зоз тему „Одчитованє”, финални вечар проєкту дзе уметнїки буду бешедовац о позициї уметносци у нєшкайшим часу, тиж у просторийох Етно клубу.

Другого дня, на соботу, 20. юлия, програма тогорочней „Коцурскей жатви” ше предлужи у пополадньових годзинох зоз традицийним придаваньом хлєба и дзецинску програму у центру валала на 16 годзин.

После тей часци програми, на площи опрез Дома култури будзе отверанє етно столох на котрих буду представени найсмачнєйши сладки и слани лакотки. Актив женох КУД „Жатва”, вєдно зоз численима женами з валалу за тоту нагоду приготови рижни єдла котри шицки госци и нащивителє годни покоштовац.

Централна преслава културней манифестациї „Коцурска жатва” будзе отримана на отвореней бини у центру валала на 19 годзин. Руски шпиванки и рижни танци виведу домашнї и госцуюци ансамбли.

У орґанизациї Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”, отримованє културней манифестациї „Коцурска жатва” помогли Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Покраїнски секретарият за културу, Општина Вербас, Месна заєднїца Коцур, Национални совит Руснацох, Туристична орґанизация општини Вербас, Завод за културу войводянских Руснацох, Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох, Етно клуб „Одняте од забуца” и Основна школа „Братство єдинство” Коцур, Културни центер Вербас и Дом култури Коцур.

Орґанизацийни одбор „Коцурскей жатви” поволал шицких же би пришли на тоту традицийну културну манифестацию и уживали у богатей централней шветочней програми, як и у шицких провадзацих програмох.