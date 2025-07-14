Шлїдуюцого викенду „Коцурска жатва” и стретнуце младих

КОЦУР – Того року Културна манфестация „Коцурска жатва” и стретнуце младих будзе отримана 18. и 19. юлия, у духу двох ювилейох – 35 рокох од снованя Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”, як и 45 рокох од отримованя першей Културней манифестациї „Коцурска жатва”.

Програма тей дводньовей манифестациї почнє пияток на 10 годзин у просторийох Етно клуба „Одняте од забуца” зоз роботню за дзеци котру будзе водзиц Марко Буила. Истого дня на 20 годзин у Етно клубу будзе отримана подїя под назву „Два ювилеї”. Модераторки тей подїї буду предсидателька Етно клубу Аранка Медєши и Рада Лазор, котри представя часову линию о тим як дакеди випатрала робота Дружтва, алє и сама манифестация „Коцурска жатва”, по тото як то шицко випатра нєшка. Тиж, у рамикох тей подїї буду приказани и мултимедиялни инсерти зоз прешлорочних манифестацийох.

Други дзень Културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуце младих почнє зоз Спортскима бависками „Яша Баков” на 9:30 годзин, кед у физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство” будзе отримани турнир у столним тенису.

У пополадньових годзинох того дня, на 17 годзин, будзе традицийне придаванє хлєба, як и дзецинска програма на Площи опрез Дома култури. На истим месце на 17:30 годзин будзе отверанє етно столох.

На 19 годзин почнє централна преслава Културней манифестациї, святочни концерт, у Велькей сали Дома култури.

Тогорочну Културну манифестацию „Коцурска жатва” и стретнуце младих потримали Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянски Руснацох, Туристична орґанизация општини Вербас, Покраїнски секретарият за спорт и младеж, Покраїнски секретарият за образованє, управу и национални меншини-национални заєднїци, Општина Вербас и Месна заєднїца Коцур.