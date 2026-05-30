Шлїдуюцого викенду Мото стретнуце у Коцуре

КОЦУР – З нагоди ювилейного 20. родзеного дня коцурского Мото клуба Пеґасус, уж традицийне Мото стретнуце будзе отримане шлїдуюцого викенду, од 5. по 7. юний, у дворе просторийох клуба при стадиону Фодбалского клубу Искра.
И тогорочне мото стретнуце будзе тирвац два днї, пияток и соботу, а домашнї обчекую числених госцох зоз жеми и иножемства.
Стретнуце будзе провадзене зоз наступами числених рок ґрупох. Пияток за нащивительох будзе грац ґрупа Диониз (Dioniz) и Андрия Диша бенд, а на соботу будзе отримани концерт ґрупох Последня шанса (Poslednja šansa), Фишерман енд крокодаилс (Fisherman and crocodiles) и Рок траяня (Rock trajanja).
Домашнї поволую шицких заинтересованих, уход шлєбодни як и каждого року, а за байкерох будзе порихтане и безплатне єдзенє обидва днї.