Слоґа застановела Керестурцох

ЧОНОПЛЯ – У шестим колу кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина внєдзелю 19. октобра одбавели у Чоноплї першенствене стретнуце процив екипи ФК Слоґа и зазначели пораженє зоз резултатом 3:0.

За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Лука Фа, Даниел Надь, Тони Орос, Михайло Грубеня, Андрей Чижмар, Алекса Сопка (c), Давид Джуня, Алекс Цвайґ и Матия Грубеня.

На лавочки ище були: Алексей Виславски,Єлисей Пап, Андрей Виславски и Теодор Штранґар.

Екипу кадетох Русина водзел Деян Йолич.

У идуцим 7. колу першенства кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина буду бавиц у Руским Керестуре процив екипи ФК Полет зоз Каравукова.