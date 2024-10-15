Словен 2 славел процив Русина

РУМА – Женски рукометни клуб „Русин” всоботу 12. октобра у Руми одбавел штварте першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Словен 2” и зазначели пораженє зоз резултатом 31:12 (19:7).

За ЖРК „Русин” наступели – Лена Малацко, Ивана Пеїн, Валентина Гарди, Ана Пеїн, Аня Симич, Теодора Русковски, Марияна Сивч, Сабина Планчак, Александра Штранґар, Ема Венґрин и Николина Радович.

При керестурских рукометашкох найвецей ше визначели Сабина Планчак и Ивана Пеїн хтори дали по штири ґоли.

У идуцим 5. колу першенства Другей лиґи Войводини ЖРК „Русин” будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи ЖРК „Вербас”.