Госц Слова живота за младих Едвин Кок дакедишнї наркоман

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стретнуце Слово живота за младих, будзе отримане на соботу 5. априла у Виронаучней сали у Руским Керестуре. З тей нагоди госц Едвин Кок приходзи лєм за тоту нагоду з далєкей Голандиї, котри будзе шведочиц о своїм живоце.

Едвин бул у швеце наркоманиї, учул Божи глас и глєдал го, а тота драга водзела го и прейґ нюейджа (newage-a), алє заш лєм доведла ґу Исусови у християнстве.

Поволани шицки млади, стретнуце почнє на 19 годзин, а орґанизую го парохийни керестурски Каритас и Рух фоколарох.