Слово живота за младих привитало госца зоз Голандиї (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стретнуце Слово живота за младих, отримане всоботу 5. априла у Виронаучней сали у Руским Керестуре, а госц бул Едвин Кок хтори лєм за тоту нагоду пришол зоз Голандиї.

Виронаучна сала з тей нагоди була преполна з младима, а и старшима хтори сцели чуц шведоченє того младого чловека о його живоце, о його борби зоз зависносцами хтори провадза младих и їх глєданю щесца у рижних рухох, медитацийох, нєпознатих крайох швета.

Едвин бул у швеце наркоманиї, алкоголизма, руху нюейджа (newage-a). Животна драга го довела далєко од християнства, алє го Божа рука нє напущовала и у єдней хвильки ше врацел до церкви после дзешец рокох спокусох. Нєшка жиє зоз фамелию у Голадниї, ма приватну фирму, помага младим же би ришели спокуси хтори маю, модлї ше вєдно з родичами же би и його двоме младши браца почувствовали Божу поволанку и врацели ше до церкви.

Модератор на соботовим Слове живота за младих бул Михаїл Римар, зоз анґлийского прекладал Желько Сопка, присутних привитал парох о. Владислав Варґа, шпивали дзивчата зоз шпивацкей каритасовей ґрупи, а вечар орґанизовал парохийни керестурски Каритас и Рух фоколарох.