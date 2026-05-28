Слунко, авантура и путованє ґу одроснутосци

Матурска екскурзия єдно зоз тих путованьох хторе ше длуго памета, остатня велька авантура пред тим як цо кажде пойдзе по своєй драги. Таке путованє мали и ми кед зме були на Малти, дзе зме препровадзели пейц днї. На тим путованю зме виглєдовали, було полно шмиху и здобули зме памятки котри нїґда нє забудземе. На екскурзию зме ше одшмелєли пойсц сами, без помоци аґенцийох, мали зме вельки очекованя и жаданє тот остатнї ярнї розпуст препровадзиц цо лєпше. Путовали зме на авиону, а були зме змесцени у Ґзири. Вона була одлична початна точка за обиходзенє шицкого цо зме виплановали. На Малти нас такой розвешелєла цепла хвиля и морйо.

Перши дзень

Перши дзень зме нє одпочивали, алє зме по приходу до змесценя охабели ствари и такой пошли до городу обок, Слиеми. На драги коло моря було полно младих, туристох и локалних жительох, а заход слунка бул совершени на концу дня и початку того путованя. Нє нащивели зме историйни знаменїтосци, лєм зме уживали. Кед зме ше наєдли, врацели зме ше до змесценя дзе зме бешедовали о перших упечаткох и планох за идуци днї.

Други дзень

Други дзень зме були у главним городзе, Валети. Там зме сцигли на чамцу, котри по випатрунку подобни як познати ґондоли у Венециї. Щиро, нє була сом сиґурна чи тот чамец безпечни, медзитим, швидко зме сцигли до городу. Перше зме пошли патриц штрелянє зоз дзела, хторе єст кажди дзень на 12 и 16г. Були зме у познатей заградки, а прешейтали зме ше и коло Катедрали святого Йована. Историю мож почувствовац на каждим крочаю, алє ше цалком уклопює и ґу модерному животу. Узки улїчки, вельо ґарадичи, будинки зоз каменя и препознатлїви балкони на нас охабели барз красни упечаток.

После Валети зме пошли до Мдини, такволаного цихого городу. Мено города цалком оправдане, бо гоч було туристох, наисце ше чувствовало якиш окремни мир. У тим месце знїмани и вецей сериї, медзи хторима и Game of Thrones. У єдней часци транспорт функционує лєм на кочох, а то нас тиж нєсподзивало.

Треци дзень

Треци дзень бул найрижнороднєйши и кус ми є милши як други. Перше зме нащивели Попайов валал, сет дзе бул знїмани праве тот филм. Цифровани хижи, ґлумци и дробни деталї през цали валал нас врацели до дзецинства. Бавели зме мини-ґолф, нащивйовали кажду хижу окреме, бешедовaли зоз ґлумцами и уживали зме у прекрасним попатрунку на морйо.

Потим зме пошли на Golden Bay, єдну з найкрасших плажох на Малти. Даєдни пошли опатриц и окремни стини, а я ше пробовала окупац у морю. Гоч бул април и вода була жимна, на плажи було полно людзох, а ми ше скоро шицки спекли на слунку.

На концу дня зме були у Ст. Джулиансу, месту познатим по ноцним животу. З каждого боку ше чуло музику, вшадзи були шветла рижних фарбох и велї млади хтори ше пришли препровадзиц як и ми.

Штварти дзень

Штварти дзень зме ше вожели на ладї. На ладї зме ше пошли на острова Комино и Ґозо, а то вельим була и найкрасша часц нашого путованя. Воженє на ладї було окремне дожице. Слунко, витрик и морйо були вшадзи коло нас.

Медзитим, шицким нам було найлєпше у Белавей Лаґуни. Вода була така тиркизна яку мож видзиц лєм на сликох. Мойо дружтво люби адреналин, та мало активносци на води як цо воженє на ґуми и джет скию, а я уживала у погляду хтори ми бул цалком досц. Место наисце автентичне, алє пре огромни гужви є нє найлєпше за купанє и шейтанє.

Вечар зме ознова пошли до Ст. Джулиансу, алє тераз лєм прешейтац ше и купиц остатнї сувенири и шицко цо нам було потребне за драгу. У автобусу ше ґу нам озвал праве єден Руснак хтори пришол зоз фамелию нащивиц Малту, а то нїхто од нас нє обчековал.

Пияти дзень

Пияти, а наш остатнї дзень бул дакус жалосни, бо то значело же нашому путованю пришол конєц. Спаковали зме куфри, алє и упечатки хтори длуго будземе ношиц зоз собу.

На тей екскурзиї зме ше баржей упознали, вєдно дожили цошка нове и здобули мили памятки. Малта нас шицких одушевела пре рижнородносц, историю, плажи и модерни ноцни живот.

На концу, остава лєм єдно питанє: