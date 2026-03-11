Вирски животРутенпресТексти

Служба после длугшого часу

автор О. Лендєр Радович
БЕОҐРАД – У Грекокатолїцкей парохиї св. Кирила и Мефтода, у беоґрадскей Крунскей улїци, после длугшого часу о. Иґор Вовк служел Службу Божу.

Апостол читал Ґаврило Ґрбан, а шпивали вирни зоз ш. Михаїлу. У казанї о. Иґор Вовк визначел важносц посту и як ше справовац у тих дньох. Окреме ше то случує у вельких варошох.

На Служби пошвецени швички, а вирни себе могли дому однєсли и богоявленску воду. Парохиянє були щешлїви же отримана служба и же ше видзели, бо ше зажадали єдни других.

Беоґрадска парохия єдина наша хтора ше находзи звонка Войводини.

