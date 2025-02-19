Прилапени План и Звит о роботи Одбора за службене хаснованє язика и писма

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня була отримана порядна 5. схадзка Одбору за службене хаснованє язика и писма при Националному совиту Руснацох котру водзела предсидателька Одбору Блажена Хома Цветкович.

Присутни члени єдногласно прилапели шицки точки Дньового шора о котрих ше гласало – записнїки зоз трецей и штвартей схадзки, Звит о роботи за прешли рок и План роботи за наступни рок.

Попри тим, предсидателька Одбору поинформовала присутних и о резултатох Питальнїкох котри були послати до локалних самоуправох, и планох за нащиву шицким општинским управом дзе жию Руснаци, односно дзе руски язик у службеним хаснованю.

Дискутовали и о предкладу же би у скорейшим чаше до Городскей управи Нового Саду доставели даскельо предклади за назви улїчкох по визначних Руснацох.

И на тей схадзки знова розправяне як би могло звекшац видлївосц Одбору, односно як приблїжиц людзом права котри им заґарантовани, а котри ше досц слабо сполнюю, окреме пре нєинформованосц припаднїкох нашей националней меншини у обласци службеного хаснованя язика.

На концу схадзки розправяне о Совитох за медзинационални одношеня котри би мушели буц оформени у каждей локалней самоуправи, медзитим упитне чи и як функционую, та аж и чи су вшадзи оформени.