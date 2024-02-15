Служби Божо у посце

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. о. Миколая стреду, 14. фебруара по календару григориянского стилу восточного обряду служена перша Преждеосвящена Служба Божа, односно Служба пред пошвецених дарох.

Тото ше поклопело зоз означованьом Пепелници, односно пирньовей стреди при вирних римокатолїцкого обряду зоз котрима зме ше на таки способ зєдинєли у посту, визначел парох керестурски о. Владислав Варґа.

У Преждеосвящених Службох нєт претворби и нє дава ше причасц под обидвома видами, алє лєм под видом хлєба, цела Христового. Служби святочни и на нїх ше чита и сатрозавитни читаня.

Тиж так, початком, точнєйше 2. фербуара була и перша задушна собота. То святочни грамотални Служби за шицких покойних од вика.

Отец Варґа визначел же Церква як мац, нїкого нє забува. Бог створел поєдинєчно кажду особу и на нїкого нє забува, анї Церква, анї вирни, поготов тераз кед ше рихтаме до Паски, задушни соботи нас освидомюю же бизме знали же нашо предки до конца з нами и же єдного дня воскрешню.

Шлїдуюца, друга Задушна собота будзе 24. фебруара, треца будзе 2. марца, штварта 9. марца и пията Задушна собота будзе 18. мая.