Служби Божо починаю на 18 годзин и Дзевятнїца до св. Осифа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од нєшка, пондзелок, 6. марца Служби Божо у храму буду починац на 18 годзин.

Дзевятнїца до св. Осифа почнє 10. марца и модлїц ше будзе у манастире Шестрох Служебнїцох НДМ после вечарших Службох Божих.

Дзевятнїца ше будзе модлїц за слїдующи намиреня: за благослов фамелийом, за осамених котри сцу основац фамелию, за емиґрантох, за безроботних, за шицких котри маю бриґи у фамелиї.

Два днї пред Дзевятнїцу, стреду, 8. и штварток. 9. марца у манастире Шестрох Служебнїцох патер Мато Милош (кармеличан зоз Заґребу) будзе тримац Духовни преподаваня за парохиянох после вечарших Службох Божих.