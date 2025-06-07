Служби на Русадля буду у Дюрдьове и Ґосподїнцох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – На нєдзелю, 8. мая швето Русадля, грекокатолїцких церквох буду Служби Божо, а потим будзе пошвецанє на теметовох.

У дюрдьовскей Церкви Рождества Пресвятей Богородици Велька Служба Божа будзе на 10 годзин, а на валалским теметове пошвецанє гробних местох почнє на 14 годин.

На Русадля у Ґосподїнцох, у Церкви святого архангела Михаїла служба будзе на 8 годзин, а пошвецанє на теметове почнє 11 годзин.

На вовторок 10. юния, на треци дзень Русадльох Завитни дзень у Водици при Руским Керестуре. Того дня орґанизоване паломнїцтво, на хторе ше приявело 25 особи зоз Дюрдьова, вєдно зоз 35 вирних зоз Нового Саду. Зоз Дюрдьова ше руша на 7:30 годзин опрез церкви, а на 8 годзин автобус будзе у Новим Садзе.