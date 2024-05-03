Служби на Вєльку ноц у новосадскей церкви

НОВИ САД – Нєшка, 3. мая, Вельки пияток и строги пост. У Грекокатолїцкей церкви святих апостолох Петра и Павла, рано на 8 годзин Утриня страсцох зоз читаньом 12 Eвангелийох, на 17 годзин Вечурня зоз покладаньом Исусовей плащанїци до гроба (хованє Исусово), а на 18 годзин будзе Надгробне – Єрусалимска утриня.

На Вельку соботу, 4. мая, на 9 годзин будзе Служба Божа св. Василия Велького зоз Вечурню. На 20 годзин будзе Воскресна утриня на хторей будзе наш владика.

На 15 г. у Будисави будзе Воскресна Служба Божа зоз пошвецаньом пасхалного єдзеня.

На нєдзелю, 5. мая, Воскресенє Христово, Велька ноц, Пасха. На 10 годзин Служба Божа зоз пошвецаньом пасхалного єдзеня. На 18 годзин будзе Служба Божа.

На Шветли пондзелок, 6. мая, на 10 годзин будзе Служба Божа з владиком и мированє, а будзе означене и швето Дзуря, на 18 годзин будзе Служба Божа и мированє.

На Шветли вовторок богослуженя буду на 10 и на 18 годзин у обидвох службох будзе мированє.

Вчера, 2. мая, означени Вельки штварток з Вечурню зоз Службу Божу святого Василия Велького на 18 годзин и було олївопомазанє старших и хорйовитих особох.