У старовербаскей парохиї у вельконоцним тижню

ВЕРБАС – У Грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше на ютре, 17. априла, Вельки штварток. На 18 годзин будзе Служба Божа 12 евангелийох.

На пияток, 18. априла, вирни означа Вельки пияток. Того дня на 16 годзин будзе хованє Исусово.

На соботу, 19. априла, Велька собота, и на 20 годзин будзе Пасхалне бдениє зоз Службу Божу.

На нєдзелю, 20. априла, Воскресенє Христово – Паска. На 9:45 годзин будзе служена Воскресна Утриня зоз Службу Божу, а потим и пошвецанє паскох у церковней порти.

На Шветли пондзелок, у Велькей Служби Божей на 9 годзин будзе мированє.