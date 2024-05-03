Служби у вельконоцним тижню у коцурскей церкви

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре нєшка, 3. мая, Вельки пияток и строги пост. Рано на 8 годзин Утриня (12 Страсни eвангелиї), на 15 годзин Вечурня зоз плащанїцу (хованє Исусово), а на 19 годзин будзе Дзевятнїца до Божого милосердия. На 20 годзин Єрусалимска утриня (плач Мацери Божей).

Велька собота, 4. мая, дзень цихей молитви, а од 21 годзин будзе Вельконоцне всеночне, Служба Божа и Воскресна утриня, зоз обходом.

На нєдзелю, 5. мая, Пасха, Воскресенє Христово. Перша Служба Божа того дня будзе Дзецинска на 8 годзин, а потим на 10 годзин почнє Архиєрейска Велька Служба Божа. Того року святочне пошвецанє паскох будзе зоз владиком, а з тей нагоди будзе пошвецени и нови криж за церковну турню. На 16 годзин будзе Вечурня воскресна, а потим и Майова.

На Шветли пондзелок, 6. мая, будзе означене и швето Дзуря, а того дня будзе и мированє. На 7:10 годзин почнє Утриня, од 8 годзин Мала Служба Божа, потим на 10 годзин Велька Служба Божа зоз мированьом у церкви, а вец будзе и пошвецаня жита у церковней порти. На 19 годзин будзе служена Вечарша.

На Шветли вовторок богослуженя буду отримани як и пондзелок.

Майово Служби Божи почню после вельконоцней Вечурнї, внєдзелю 5. мая, од 16 годзин.

Вчера, 2. мая, означени Вельки штварток з Вечурню и Службу Божу святого Василия Велького (Тайна вечера) котра почала на 19 годзин.