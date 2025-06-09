Нащивени штварти „Смаки традициїˮ (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перша собота у юнию, и того року, була резервована за манифестацию „Смаки традициїˮ у орґанизациї Здруженя гражданох „Руска скарбнїцаˮ, а хтора, як и каждого року, позберала красне число любительох традицийних руских єдлох.

Уж од поладня, 9. юния, нащивителє могли коштавац пририхтани єдла, а по конєц манифестациї, зменьовали ше музични точки и спортски бависка, у хторих участвовали дзеци Предшколскей установи „Цицибанˮ и дзеци нїзших класох основней школи, члени секцийох Дома култури. Свой наступ мала и ґрупа младих музичарох „Горуци кромплї”, а у часци розваги, за конєц Манифестациї, наступел и бенд „Касиус”

Кед слово о спортских бавискох, дзеци свой змагательни дух указали през участвованє у старих руских бавискох, як цо – скаканє у меху, обегованє зоз вайцом на ложки и складаню чуткох, дзе найлєпшим були додзелєни и медалї.

У часци роботньох за дзеци, Любица Нярадийова спред домашнього Туристичного здруженя обдумала розганянє цеста за покераї и правенє колачох зоз фурмочками.

Попри домашнїх, у вареню и правеню лакоткох участвовали и госци зоз Нового Орахова, та Земплинскей Tеплици зоз Републики Словацкей, а на вецей штандох були виложени традицийни руски сладки и слани єдла котри могло коштовац и купиц.

Орґанизатор манифестациї Здруженє гражданох „Руска скарбнїцаˮ – Желько Ковач, Таня Арва Планчак, и Снежана Сабо Йолич, a отримана є зоз финансийну потримовку Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци и локалней самоуправи Општини Кула. У орґанизациї помогли и Месна заєднїца Руски Керестур, ЯКП „Руском”, Школа „Петро Кузмякˮ, Здруженє женох „Байкаˮ, Туристичне здруженє Руски Керестур, подприємство „Електромонтажа” як и жени з валалу хтори за материял направели рижни колачи за коштованє.