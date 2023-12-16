ПЕЧИНЦИ – Национални совит, односно його Одбор за културу, оможлївел одход наших театралних дїячох на дводньови семинар за режисерох аматерох, котри отримани 8. и 9. Децембра, у Културним центре „Печинциˮ у Печинцох, у орґанизациї Союзу уметнїцкей творчосци аматерох Войводини.

Адриана Надь Барна и Мирослав Малацко зоз Руского Керестура, Катарина Фейди зоз Коцура, Валентина Салаґ зоз Дюрдьова и Наташа Еделински Миколка зоз Бикичу слухали преподаваня котри на семинару отримали самостойни фахови сторуднїк др Милян Войнович, порядни професор др Саша Латинович и сотруднїца на предмету технїка гласа Нина Мартинович.