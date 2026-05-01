Смотра кирилскей писменосци розписала конкурс

ТИТЕЛЬ – Смотра кирилскей писменосци „Читай крашнє пиш” 2026. розписала 24. Конкурс за найлєпши школски писмени задаток у школским 2025/26. року написани на сербским, болгарским, македонским, русийским, руским и українским язику, за найлєпши рукопис у писменим задатку и за кирилску калиґрафию (краснопис).
Задатки и калиґрафски роботи муша буц зоз чечуцого школского року, а посила ше ориґинални вежбанки зоз означеним задатком за конкурс, лєбо фотокопию писменого задатка, чию виродостойносц оверює школа.
Школярски роботи мож послац по 10. май 2026. року на адресу Народна библиотека „Стоян Трумич”, 21240 Титель, Главна улїца 10-12, з надпомнуцом (за Смотру).
За додатни информациї мож наволац число телефона 021/2960-409, лєбо писац на имейл bibliotekastojantrumic@gmail.com, а буду доступни и на сайту www.bibliotekastojantrumic.org.rs, Фейсбук профилу (Библиотека Тител) и Фейсбук боку
Библиотеки (Народна библиотека „Стојан Трумић” Тител).
Додзельованє наградох и припознаньох будзе 24. мая.