БЕОҐРАД – Владаюца Сербска напредна странка орґанизовала тродньови сход у Беоґрадзе за своїх прихильнїкох под назву „Нє даме Сербию”, як одвит на студентски протести. Источашнє промововани и новосновани Рух за народ и державу.

Централни збуваня були всоботу 12. априла, сход почал зоз дефилеом сербскей застави котра ше пресцерала од Влади Сербиї, през улїцу Княза Милоша, та по площу Николи Пашича. Заставу дочекал предсидатель Сербиї Александар Вучич пред Скупштину Сербиї, дзе ше находзела и централна бина.

На сходзе були поставени штанди локалних самоуправох, явних подприємствох, здруженьох и туристичних орґанизацийох.

Сход потримали студенти котри камповали у Пионирским парку, наволани студенти 2.0, а найупартейши медзи нїма достали и припознаня, потим гражданє зоз шицких крайох держави за котрих бул орґанизовани превоз на автобусох, було и польопривреднїкох зоз тракторами.

На бини бешедовали предсидатель Вучич, и велї политичаре, а скорей и потим наступели и рижни музичаре, бенди и солисти.

По урядових податкох, Министерства нукашнїх дїлох на сходзе було коло 150.000 людзох, док по податкох Архиву явних сходох, всоботу на 19 годзин було 55.000 людзох.