СНС „спаднул” у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – По перших нєурядових резултатох локалних виберанкох у општини Кула, цесну побиду на уровню цалей општини однєсла коалиция коло Сербскей напредней странки, лїстина число 1 под назву „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Кула наша фамелия!”, док у Руским Керестуре прешвечлїву побиду однєсла лїстина под числом 3 под назву „Глас младих општини Кула”.

Гражданє Руского Керестура найвецей гласи дали лїстини под числом 3 под назву „Глас младих општини Кула” – 1386, односно 55,23 одсто. Потим лїстини число 1 под назву „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Кула наша фамелия!” – 1081, цо 43,20 одсто.

Док „Руска лїстина” под шорним числом 4 освоєла лєм 23 гласи, а лїстини число 2 „Млади за Кулу” и 5 „Сербски либерали за желєну Кулу” освоєли ище менєй, кажда по 6 гласи.

У Руским Керестуре, на штирох виберанкових местох право гласа мали 3702 особи, а вихасновали го 2552 особи. Нєважаци лїстки було 50, звонка гласацких местох гласали 78-еро, а зоз помоцу другей особи 13-еро. На основи тих податкох, виходносц у валалє була 68,93 одсто.

На уровню цалей општини Кула, на 40 виберанкових местох право гласац мали 33.286 гражданє, а вихасновали го 23.839 особи, цо гвари же виходносц була 71,62 одсто. Коалицийна лїстина число 1 „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Кула наша фамелия!” освоєла 49,49 одсто, односно 19 мандати у локалним парламенту, док лїстина число 3 „Глас младих општини Кула” 48,65 одсто, односно 18 мандати.

Лїстина число 2 „Млади за Кулу” мала 144 гласи, лїстина число 4 „Руска лїстина мала 65 гласи, а число 5 „Сербски либерали за желєну Кулу” 74 гласи, анї єдна лїстина нє прешла цензус.

Виберанкови дзень у Руским Керестуре прешол без инцидентох, алє зоз рижнима провокациями. На шицких виберанкових местох було присутне значне число акредитованих припатрачох, и медийох. Коло вибернакових местох були присутни по даскельо особи зоз валалу спред лїстини „Глас младих општини Кула”, а спред лїстини „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Кула наша фамелия!” у Керестуре було вельо людзох котри нє з валалу, а котри ше шпацирали през валал и коло шицких виберанкових местох. На даскельо заводи реаґовала и полиция.