Вигласани консолидовани закончуюци рахунок буджета

ШИД – На 13. схадзки Скупштини општини (СО) Шид, хтора отримана вчера, 20. юния одборнїки вигласали одлуку о консолидованим закончуюцим рахунку буджета за прешли 2024. рок.

Тиж прилапели и одлуку о вименкох и дополнєньох Плана детального реґулованя централней зони Шиду як и плана детального реґулованя кружней крижней драги на авто драги Е-70 при Адашевцох у напряме Заґребу.

Предлог опозициї, дати усно на схадзки, же би требало основац Скупштински Анкетни одбор хтори би ревидирал Виберанкови список, хтори анї нє розпатрани. Схадзка прешла у знаку полемики медзи власцу и опозицию о актуалним стану у општини и дружтве.