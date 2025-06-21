ДружтвоРутенпресТексти

Вигласани консолидовани закончуюци рахунок буджета

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 9 Опатрене

ШИД – На 13. схадзки Скупштини општини (СО) Шид, хтора отримана вчера, 20. юния одборнїки вигласали одлуку о консолидованим закончуюцим рахунку буджета за прешли 2024. рок.

Тиж прилапели и одлуку о вименкох и дополнєньох Плана детального реґулованя централней зони Шиду як и плана детального реґулованя кружней крижней драги на авто драги Е-70 при Адашевцох у напряме Заґребу.

Предлог опозициї, дати усно на схадзки, же би требало основац Скупштински Анкетни одбор хтори би ревидирал Виберанкови список, хтори анї нє розпатрани. Схадзка прешла у знаку полемики медзи власцу и опозицию о актуалним стану у општини и дружтве.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

НАШО ЛАУРЕАТИ: Славомир Олеяр награда „Гавриїл Костельник”

Пременєни термин отримованя схадзки Совиту за национални меншини

Субвенциї за стари и уметнїцки ремесла

У гашеню огня участвовали и добродзечни огньогасци з...

Почала тлачидба ярцу