На схадзки СО Жабель вигласани ребеланс буджета

ЖАБЕЛЬ – У велькей сали Скупштини општини Жабель вчера, пияток 20. юния, отримана 9. схадзка локалного парламенту на котрей одборнїки принєсли одлуку о петнац точкох дньового шора.

Вигласани Одлуки о закончуюцим рахунку за 2024. рок, Звиту екстерного ревизора закончуюцого рахунку буджета општини за 2024. рок, ребалансу буджета за 2025. рок, як и Рочна програма защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми за чечуци рок.

Потим, вигласане дополнєнє Програми о оцудзеню будовательней жеми у явним власнїцтве општини за тот рок, Ришенє о даваню согласносци на першу вименку Програми дїлованя Явного комуналного подприємства Чистота Жабель за 2025. рок, а вигласане и Ришенє о розришеню старих и менованю нових членох Школского одбору Основней школи Жарко Зренянин у Ґосподїнцох, и Ришенє о розришеню старих и менованю нових членох Општинского штабу за позарядово ситуациї општини Жабель.

На схадзки були присутни осемнац, од двацец єдного одборнїка. Шицки точки дньового шору були єдногласно вигласани, без дискусиї и обгрунтованя.