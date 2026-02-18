Собота у Керестуре прешла мирно

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 14. фебруара на пияцу були поставени штанди: Сербскей напредней странки и Младих зоз општини Кула, два, так повесц спроцивени политични струї представяли свойо активносци, зоз фокусом на наиходзаци локални виберанки котри буду отримани наяр.

Активисти Сербскей напредней странки штанд поставяю каждей соботи на пияцу уж даскельо мешаци, док представнїки студентох, односно Млади – Млади Кула/Млади Руски Керестур/Студенти Сивец, на пияцу тераз були други раз.

На тот завод на обидвох штандох були преважно Керестурци, та анї єдни нє були таки числени, як цо бул случай концом януара кед було присутне значне число людзох котри нє зоз валалу, а попри тим и вельке число полицайох.

Активисти СНС-у представяли буджетски инвестициї котри поробени у валалє у чаше їх власци, док Млади указовали на нєдостатки у валалє и цалей општини. На обидвох штандох могло охабиц потримовку за наиходзаци локални виберанки зоз подписом и телефонским числом.

Активисти и СНС-у и Младих нєурядово розпочали предвиберанкову кампаню, та попри штандох, ходза и од дзверох до дзверох, по обисцох у валалє, тиж глєдаюци потримовку.