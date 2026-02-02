Собота у Керестуре прешла мирно, а внєдзелю у Кули бул инцидент

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – Всоботу, 31. януара на пияцу були поставени штанди: Сербскей напредней странки и Младих зоз општини Кула, два, так повесц спроцивени орґанизациї представяли свойо активносци, зоз фокусом на наиходзаци локални виберанки котри ище вше нє розписани, але би мали буц отримани наяр.

Перши свой штанд поставели прихильнїки Сербскей напредней странки, такой рано уж скорей 8 годзин, а єден їх штанд бул поставени и у центру валала.

Кус познєйше, од 9 годзин штанд на пияцу поставели и представнїки студентох, односно Младежски рух – Млади Кула/Млади Руски Керестур/Студенти Сивец, а после пияцу ше преселєли до центру валала.

Того дня у валалє були присутни полицайци у вельким чишлє, алє собота у Руским Керестуре прешла мирно, без инцидентох.

Дзень после, у центру Кули були поставени тиж так штанди и СНС-у и Младих. Тиж було присутне значне число полициї, алє пришло до инциденту и провокацийох, кед три маскирани особи розсиповали червену фарбу коло штанду Младих.