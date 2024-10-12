Соботово стретнуца на Радио програми по руски РТВ

НОВИ САД – Нєшка, 12. октобра, на 13 годзин у емисиї „Соботово стретнуца” на Радио програми по руски, на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, госц будзе Марко Буила зоз Коцура.

Марко Буила ше опробовал у велїх сеґментох, а того року здобул званє дипломовани учитель на Педаґоґийним факултету у Зомборе. У розгварки зоз нїм дозна ше як то буц студент на черанки, кадзи путовал, котри город на ньго охабел найвекши упечаток и яки ма плани за далєй. За вибор музики задлужени музични редактор Мирослав Пап.

Емисию „Соботово стретнуца’” ше емитує кажду соботу на 13 годзин, а репризно стреду на 23 годзин. Емисию мож послухац и одложено на сайту Радио-телевизиї Войводини у часци Одложене слуханє.