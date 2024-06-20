Софинансованє достали осем младежски проєкти

НОВИ САД – Роботнe целo за младих Националного совиту Руснацох вчера у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе отримало 4. порядну схадзку, а главна тема було утвердзованє структури буджета Цела, як и додзельованє средствох прилапеним проєктом на Конкурсу за софинансованє младежских проєктох.

Перше одлучене же Роботнe целo за младих од 450 тисячи динарох зоз свойого рочного буджета, 380 тисячи опредзелї за спомнути конкурс, док 70 тисячи охабене за други проєкти Роботного цела, насампредз промоцию його роботи и цильох, обдумованє визуалного идентитета и присуство у диґиталней сфери.

Потим розпатрани кажди зоз 11 проєктох кельо сцигли на Конкурсу за софинансованє младежских проєктох, и одлучене же финансийну потримовку достаню осем проєкти.

КПД „Дюра Киш” зоз Шиду за проєкт Стретнуце рускей младежи у Шиду достанє 45 тисячи динари. КУД „Жатва” зоз Коцура за проєкт Жатвово єшеньски роботнї достала 25, а за проект Рисованє муралох 45 тисячи динари. КПД „Карпати” з вербасу за проєкт Нарисуй свой швет достали 40 тисячи, а Pact Ruthenorum зоз Руского Керестура за тогорочни Медзинародни волонтерски камп достал 110 тисячи динари. Новосадски РКЦ за проєкт Витайце у Н(а)С достал 15, а за проект Пратки у Матки 45 тисячи динари. На концу, дюрдьовски КУД „Тарас Шевченко” за проєкт Алога Дюрдьов достал 55 тисячи динари.

Проєкти КПД ДОК НС Коцурска чуточка, Форума младих Рускей матки Медзинародне сотруднїцтво Форума младих и Pact Ruthenorum Дньовка 2024 нє достали потримовку, а обгрунтованя буду благочасово презентовани шицким апликантом.

На схадзки хтору водзел предсидатель Роботного цела за младих Андрей Орос участвовали шейсц од дзевец членох, а присутни були и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, як и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и Секретар Националного совиту Руснацох Таня Арва Планчак.