Соларни панели и у Руским Керестуре

КУЛА – Кладзенє соларних панелох лєм єдна од мирох котру општина Кула промовує у енерґийним шпорованю и ефикасносци, прето предсидатель Општини Кула Дамян Милянич уручел контракти о суфинансованю кладзеня соларних панелох до ґаздовствох.

Од трох контрактох, єден подписал Славко Бодваї зоз Руского Керестура.

Предсидатель општини Дамян Милянич поволал гражданох же би и на далєй конкуровали на шицки програми котри општина и министерство буду розписовац, прето же зоз тим помагаю и себе у финансийним смислу, алє и локалней самоуправи и держави же би животни штредок бул чистейши и же би ше у енерґийним билансу випродуковало цо вецей желєней енерґиї.

У нашей општини 200 ґаздовства вихасновало субвенциї општини и держави за набавку нових котлох за топенє.