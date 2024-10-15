Солидарносц зоз старшима особами

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохиялни Каритас св. о. Миколая uж традицийнo орґанизує подобови конкурс з нагоди октобра хтори пошвецени солидарносци зоз старшима особами. Каритас поволує най на конкурсу участвую шицки дзеци предшколского и основношколского возросту.

Конкурс ше отрима на тему: „Баба и дїдо у єдней нєзвичайней авантури”.

Роботи мож принєсц до Каритасу стреду од 20:30 г, пияток од 20 г лєбо особнє дац волонтером Каритасу до 30. октобра 2024. року.

Вистава и преглашенє побиднїкох будзе 3. новембра 2024. року после Служби Божей у просторийох Каритасу.