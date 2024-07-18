Солисти з Индїї на 42. „Лемковскей ватри” у Польскей

ЖДИНЯ (ПОЛЬСКА) – Од 19. по 21. юлий у Ждинї (Польска) будзе 42. Фестивал лемковскей култури „Лемковска ватра”. На фестивалу того року у орґанизациї Союзу Руснацох Українцох Сербиї наступя солисти УКУД „Калина” з Индїї.

На фестивалу наступя попри домашнїх и колективи зоз України, Словацкей и Канади. Програма тогорочного фестивалу почнє на пияток, 19. юлия, у пополадньових годзинох, кед торжествено будзе запалєни огень на 42. „Лемковскей ватри”. Пияток пополадню на фестивалу наступя и солисти УКУД „Калина” з Индїї, тиж и на закончуюцим концерту на нєдзелю, 21. юлия.

На соботу, 20. юлия, будзе отримани парастос жертвом насилного висельованя Лемкох зоз Польскей после Другей шветовей войни, а заплановане и зашеданє Предсидательства СФУЛО под предсидательством Марка Гованского з Канади.

Фестивал будзе закончени зоз торжественим гашеньом огня на 42. „Лемковскей ватри” у вечарших годзинох.

На фестивал до Ждинї одходзи и вецейчлена делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї, на чолє з його предсидательом Боґданом Виславским. Союз партнерска орґанизация „Обєднаню Лемкох” у Польскей, котре главни орґанизатор того фестивала.