Солистични концерт Михала Будинского и Хилди Шван

автор В. Вуячич
СРИМСКА МИТРОВИЦА – Солистични концерт Михал Будински, гушля и Хилда Шван, клавир будзе отримани на пондзелок, 11. мая у Ґалериї Лазар Возаревич (Городски парк 4, Сримска Митровица).

Концерт почнє на 19 годзин, уход ше нє наплацує.

