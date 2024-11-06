ШОМО Кула преславела 60 роки од снованя

КУЛА – Зоз шветочним концертом, Школа за основне музичне образованє у Кули, того викенду, преславела шейсц децениї свойого иснованя.

У преполней сали Културого центру у Кули, наступели вецей як 80 уметнїки, и шицки вони того вечара допринєсли же би ше школу представело у найлєпшим можлївим шветлє.

На початку, присутним пущени кратки филм о Музичней школи. О єй историяту, директорох хтори були заняти през тоти шейдзешат роки и о нєдавно посцигнутих успихох и здобутих припознаньох, бешедовала директорка школи Верица Ожеґович.

У филму ше представело и кажде од трох видзелєних Оддзелєньох кулскей Музичней школи у – Руским Керестуре, Червинки и Сивцу.

По приказованю филма, почала музична програма у хторей ше през 16 точки представели найуспишнєйши терашнї и бувши школяре, як и наставнїки спомнутей школи.

Шоровали ше розкошни музични нумери рижних музичних жанрох интерпретованих у рижних составох. Було ту – инструментални, вокални, солистични виводзеня, та и камерни состави, а жанровски за кажди смак, од класичней и сербскей традицийней музики, по духовну, та и популарну музику. Богати и рижнородни репертоар публика нєсебично наградзовала з моцнима аплаузами.