У моноґрафиї Здруженя ЛИКУМ и Соня Папуґа

НОВИ САД – Здруженє подобових уметнїкох „Ликум”, Нови Сад, отримало рочну виставу з нагоди 23 роки од снованя, у просторийох МЗ „Ґаврило Принцип”. З тей нагоди подзелєни и прикладнїки моноґрафиї здруженя у хторей заступена и подобова и литерарна творителька Соня Папуґа.

У Моноґрафиї Здруженя подобових уметнїкох ЛИКУМ заступена и Соня Папуґа. Вона активна и у Дружтву за руски язик, литературу и културу, пише поезию и на руским язику, а знаме ю и по єй подобових творох хтори настали зоз технїку енкаустика.

На рочней вистави нащивительом були указани 42 слики розличного формату на шлєбодну тему, а роботи виробени у рижних технїкох – акварел, акрил, олєй на платну, енкаустика. З тей нагоди членом уручени и прикладнїки моноґрафиї, хтору пририхтала предсидателька Здруженя Любица Амиджич, а видаванє помогла Городска рада за Културу.