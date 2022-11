Сообщенє лїстини „Вєдно за Войводину – Олена Папуґа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Лїстина „Вєдно за войводину – Олена Папуґа” поднєсла пригварку на Звит о вкупних резултатох виберанкох за членох Националного совиту рускей националней меншини хтори поднєсла Републична виберанкова комисия, а хтори обявени у Службеним глашнїку 17. новембра 2022. року.

Пригварка лїстини „Вєдно за Войводину – Олена Папуґа” поднєшена пре нєправилно утвердзени вкупни резултат виберанкох на виберацким месце 4 у Дюрдьове у ОШ „Йован Йованович Змай”, Општина Жабель.

Сообщенє можеце опатриц на тим линку – дюрдьов, пригварка

