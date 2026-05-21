Сопран Люпка Рац у опери „Мадам Батерфлай”

НОВИ САД – Остатнє майске виводзенє опери Мадам Батерфлай будзе на соботу, 23. мая, на 19 годзин у Сербским народним театре (СНТ), на велькей сцени Йован Дьордєвич, у улоги Чо Чо Сан будзе сопран Люпка Рац, а у улоги Пинкертона тенор Стеван Каранац.

Премиєра новей инсценациї опери Мадам Батерфлай Дякома Пучиния, а редителя Александра Николича виведзена 16. мая, насловни улоги бавели сопран Даниєла Йованович и тенор Младен Продан.

У першей репризи, 19. мая у улоги мадам Батерфлай, пре чию любов и траґичну судзбу пре розлични културни пристори, публика нє остала ровнодушна, були сопран Люпка Рац и госцуюци тенор зоз Народного театра у Сараєве Ермин Ашчерич. На соботу 23. мая у улоги юнакинї Чо Чо Сан, ознова будзе сопран Люпка Рац, а у улоги Пинкертона тенор Стеван Каранац.

У виводзеню опери на сцени участвує коло 200 виводзачох – главни и побочни улоги, Оркестер Опери, Хор и Балет СНТ и вецей як 20 члени Дзецинского оперского студия.

У медийох наявене же пре вельке интересованє, мож купиц и карти за бочни балкони на каси, роботни дзень после 10 годзин, и на сайту СНТ, а публику ше замодлєло най на собору придзе на 18:30 превжац карти же би нє було гужви.