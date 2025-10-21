Шорую ше побиди

ЧЕРВИНКА – Рукометни клуб „Русин”, всоботу 18. октобра у Спортскей гали у Червинки одбавел треце першенствене стретнуце Трецей лиґи „Войводини”, процив екипи РК „Обилич” зоз Нового Кнежевцу и зазначел трецу побиду за шором у новей сезони зоз резултатом 43:19 (20:8).

Бавяч стретнуца Алекса Костелник.

За РК „Русин” бавели: Предраґ Марянац (c), Виктор Микита, Владе Орлич, Алекса Костелник, Филип Тома, Миле Зеленович, Лука Стойков, Петар Пирожек, Иґор Варґа, Стефан Дюрко, Александар Тодорович, Филип Ноґо, Борис Югик и Филип Орос.

Ґоли за екипу Русина дали: Алекса Костелник (8), Филип Орос (7), Борис Югик (5), Виктор Микита (5), Иґор Варґа (4), Владе Орлич (4), Петар Пирожек (3), Стефан Дюрко (2), Александар Тодорович (2), Филип Ноґо (2) и Филип Тома (1).

У шлїдуюцим 4. колу першенства Трецей лиґи „Войводини” РК „Русин” будзе бавицна соботу 25. октобра у Бездану процив екипи РК „Ґрафичар”. Стретнуце почнє на 15 годзин.