Сотруднїцтво зоз Попрадом ше предлужує

РУСКИ КЕРЕСТУР – Док тирвали Днї керестурскей паприґи у Руским Керестуре пребувала делеґация представительох Штреднєй фаховей школи за ремесла зоз Попраду у Словацкей Републики, а у нєй була директорка школи и школского интернату Зузана Пресперинова, бувши директор Василь Кузмяк, Вероника Лаликова финансийни руководитель, Андреа Фолтинска руководителька за фахову праксу школярох.

Национални совит рускей националней меншини ма подписане вецей як дзешецрочне сотруднїцтво зоз попрадску штредню школу дзе ше отримує Лєтня школа руского язика, та було цаклом приємне и хановите стретнуце представительох Националного совиту Руснацох Йоакима Раца, Желька Ковача и Олени Папуґа, хтори були домашнї зоз представителями попрадскей школи.

Пияток, 15. авґуста госцох зоз Словацкей привитала директорка керестурскей школи Наталия Будински, зоз наставнїцами хтори ходза на лєтну школу Каролину Джуджар, Тамару Хома и Любицу Няради.

Василь Кузмяк, бувши директор попрадскей школи потомок Петра Кузмяка по хторим ма керестурска школа мено, ґу бисти хтора у школским дворе положел квеце на знак здогадованя и почитованя ґу свойому предкови.

Госци зоз Попраду нашивели Нови Сад, Петроварадинску твердиню, Грекокатолїцку церкву дзе их дочекал о. Дарко Рац, а соботов дзень препровадзели на манифестациї Днї керестурскей паприґи.