Совит прилапел рочни плани и звити

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, стреду 8. априла отримана порядна 47. схадзка Националного совиту рускей националней меншини зоз обсяжним дньовим шором од 22 точки, а шицки точки достали потримовку векшини членох.

На початку схадзки, предсидатель Совиту Стеван Смаочета представел активносци медзи двома схадзками, потим прилапени пременки у Правилнїку о стипендованю руских оводарцох, школярох и студентох. Зоз Одбору за образованє розришена членїца Наташа Макаї Мудрох, понеже є и членїца Вивершного одбору.

Надалєй, после гашеня, односно задзекованьох у юлию, тераз ознова оформене Роботне цело за науку у цалком новим составе, а Роботне цело за младеж пополнєте зоз пецерима новима членами.

Гласало ше и о Финансийним звиту и плану Совиту, по котрим остава зашпоровани коло 3 милиони динари, за котри предсдиатель Совиту Самочета, и предсидатель Вивершного одбору Славиша Сабадош потолковали же до конца мандата и векша часц тих пенєжох будзе розпоредзена зоз ребалансом буджету, а же ше планує и охабиц одредзени средства новому зволаню Совиту.

Звит о роботи у прешлим року поднєсол терашнї предсидатель Стеван Самочета, алє и предсидатель Совиту до юлия 2025. року Йоаким Рац. Самочетови прилапени и план роботи за чечуци рок, а попри тим, прилапени и звит о роботи котри поднєсол предсидатель ВО Славиша Сабадош.

Найвисши управяцки орґан рускей националней заєднїци прилапел звити о роботи у прешлим року, Одбору за културу, Одбору за информованє, и Одбору за службене хаснованє язика и писма. Нє гласало ше о звиту Одбора за образованє, понеже тот Одбор после розформованя у юлию, и формованя концом прешлого рока, потераз ище вше нє отримал схадзку, окрем єдней електронскей на котрей ше нє розправяло о дїялносци самого одбору.

Схадзку водзел предсидатель Совиту Стеван Самочета, а були присутни и члени: Славиша Сабадош, Мелания Мали Кочиш, Нада Хромиш Аничич, Наташа Макаї Мудрох, Михайло Пашо, Биляна Ковачевич, Владимир Олеяр, Микола Кухар, Тамара Балоґ, Микола Папуґа, Михайло Фейса, и Олена Папуґа.

Понеже на дньовим шоре були роботни и финансийни плани и звити установох и институцийох котрим Совит снователь, присутни були и директоре, представнїки тих значних руских институцийох. Директор Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” Славко Орос, директор Борис Варґа и шефица администрациї Ясна Ковач обидвойо зоз Новинско-видавательней установи „Руске слово”, як и директор Фондациї „Фундатио Рутенорум” Борислав Сакач. Шицки вони обгрунтовали свойо дїлованє у прешлим року, и проєкциї за тот рок. Найвецей ше дискутовало о чежким и нєрозришеним статусу Театра, и начално догварени шлїдуюци крочаї котри буду превжати по тим питаню.

При концу, у єдней точки, зоз єдним гласаньом потвердзени пейц одлуки Вивершного одбору, потим после краткей дискусиї и констатованя заувагох на сотруднїцтво зоз ПУ „Бошко Буха”, дата потримовка за кандидата за директора Небойшови Дешичови.

Схадзка закончена зоз точку о даваню потримовки пейцом проєктом, односно шицким котри конкуровали як здруженя спред рускей заєднїци, на конкурс зоз обласци култури Городу Нового Саду.