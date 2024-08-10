Совит за национални меншини у новим составе

БЕОҐРАД – У Палати Сербиї 7. авґуста отримана схадзка Совиту за национални меншини у новим составе, з котру предшедовал министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Томислав Жиґманов.

Присутни були представителє шицких националних совитох и ресорних орґанох котри члени Совиту. Национални совит рускей националней меншини представял предсидатель Йоаким Рац.

На схадзки потвердзена одлука на пред тим отриманей схадзки Координациї НС, о менованю нового предшедуюцого, а принєшена и одлука же би ше розписало Конкурс Буджетского фонду на 30 милиони динари а заступена будзе обласц култури.

Предсидатель Рац поволал нашо КУД-и, институциї и установи же би провадзели тот Конкурс и же би ше на час порихтали конкуровац зоз проєктами. У тексту конкурсу ше подробнєйше назначи хтори то обласци з култури годни буц заступени.

На схадзки Совиту за национални меншини потим представителє НС мали нагоди упознац членох Совиту зоз свою роботу, проблемами и потребами, та и предсидатель Рац винєсол нашо проблеми, поготов у обласци образованя и коло нєдостатку учебнїкох, а було бешеди и о других актуалносцох у роботи националних совитох.