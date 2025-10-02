ЗдравствоРутенпресТексти

Совити дохторох од тераз и онлайн

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 4 Опатрене

НОВИ САД – Дом здравя Нови Сад, з потримовку Городскей управи за здравство, порушал проєкт „Мой ґинеколоґ”.

Проєкт порушани же би младим, женом зоз чувствительних ґрупох и шицким кому информациї о ґинеколоґийним и репродуктивним здравю чежко доступни понукнул преверени и розумлїви змисти прейґ дружтвених мрежох.

На Инстаґрам боку @mojginekologns дохторе – специялисти ґинеколоґиї и акушерства, общей медицини и радиолоґиї каждодньово дзеля едукативни змисти о темох як цо то тема о менструациї, сексуалного здравя, контрацепциї и значносци порядних препатрункох.

Шицки заинтересовани можу запровадзиц Инстаґрам бок @mojginekologns, дзе ше можу анонимно опитац шицко цо их интересує и дознац вецей о своїм целу, плодносци и здравю.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

У новим „Руским слове”

Означени Европски дзень язикох

У Новим Садзе означене 11 мешаци од нєщесца...

Означене 11 мешаци од нєщесца у Новим Садзе

Слункова єшень живота у Новим Орахове