Совити дохторох од тераз и онлайн

НОВИ САД – Дом здравя Нови Сад, з потримовку Городскей управи за здравство, порушал проєкт „Мой ґинеколоґ”.

Проєкт порушани же би младим, женом зоз чувствительних ґрупох и шицким кому информациї о ґинеколоґийним и репродуктивним здравю чежко доступни понукнул преверени и розумлїви змисти прейґ дружтвених мрежох.

На Инстаґрам боку @mojginekologns дохторе – специялисти ґинеколоґиї и акушерства, общей медицини и радиолоґиї каждодньово дзеля едукативни змисти о темох як цо то тема о менструациї, сексуалного здравя, контрацепциї и значносци порядних препатрункох.

Шицки заинтересовани можу запровадзиц Инстаґрам бок @mojginekologns, дзе ше можу анонимно опитац шицко цо их интересує и дознац вецей о своїм целу, плодносци и здравю.