Соживот – єдине ришенє

Єдна з найважнєйших стварох кед слово о витворйованю правoх националних меншинох, заєднїцох, у Републики Сербиї то образованє на мацеринским язику. У нашей пракси заступени два форми ученя мацеринскей бешеди – през порядну и виборну наставу. Нєспоминаюци шицки проблеми на хтори зме наишли под час прешлого и на початку нового школского року, очиглядне же держава през рижни форми помага же би ше тото право и сполнєло.

Концом прешлого тижня, исти дзень, всоботу, отримани два значни сходи кед слово о язику и образованю.

Перши отримамни у Новим Саду, а то Дзевята медзинародна конференция „Интеркултурализем у образованю”. Домашнї и главни орґанизаторе того сходу були Педаґоґийни завод Войводини, ресорне Министерство Влади Републики Сербиї, ресорни Покраїнски секретарият, Филиозофски факултет Универзитету у Новим Саду.

Єден з уводнїчарох на Конференциї бул др Михайло Фейса хтори, медзи иншим, надпомнул же приклад руского язика потвердзує констатацию же єден язик нє мож спатриц без странского уплїву, а културу без интеркултуралносци. Свидоми зме шицки же ше нєшка у комуникациї муши хасновац найменєй три язики: державни (сербски), ґлобални (анґлийски) и мацерински язик (руски). То подрозумює же ше муши и блїжей упознац и тоти три култури же би ше посцигло квалитетнєйши живот у интеркултуралним швеце.

Други сход бул семинар на тему: „Препознатлївосц наших народних културох” хтори отримани у Кисачу. Тема змистово облапяла видаванє школских учебнїкох зоз елементами националней култури. З тей нагоди свойо искуства у тей роботи винєсли представнїки бошняцкей, бунєвацкей, влашскей и словацкей националней меншини. У другей часци семинара презентовани елементи националних културох (обичаї и народне облєчиво).

Очиглядна намира орґанизаторох того семинару (национални совити бошняцкей, бунєвацкей, влашскей и словацкей меншини) же без зблїжованя и упознаваня чежко будзе отримац уровень порозуменя и медзисобней толеранциї. Подобне заключенє мож вицагнуц и зоз першого сходу. Без живота єдних з другима, без соживота нєт пeрспективи.