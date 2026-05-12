Спаднул добри диждж, було и каменцу

ШИД – На подручу општини Шид вчера, 11.мая диждж почал падац коло 14:00 годзин и з прервами тирвал по 16:30 годзин. Найвецей добре пришол житу, хторе почина клашиц як и ярцу, алє и шицким ярнїм рошлїном.

Парасти за тераз задовольни и гваря же „майово дижджи” приноша и добри урожаї и наздаваю ше же так и будзе.

Як нєурядово мож дознац у даєдних часцох општини було и дробнєйшого каменцу, а дїйвствовала и процивкаменоцова охрана.

Републични гидрометеоролоґийни завод обявел спозоренє за подруче Сербиї на краткотирваци нєпогоди за 11. и 12. май, як и на моцни витор на вовторок вечар. Наявене же ше очекує интензивни запори за кратки час, моцни витор, а можлїви и каменєц. Обявене и спозоренє на нєпогоди у Сриме, Бачки и Мачви.