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ДНЕВНИК: Шпански експерти на рибаловох у Зомборе и Руским Керестуре

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 13 Опатрене

ЗОМБОР: Делеґация у хторей були представнїки сербского о шпанского министерства польопривреди и представнїки Привредней комори Сербиї нащивели Заходнобачки округ и нащивели Зомборски рибалов и Рибалов „Русин” у Руским Керестуре, пише у дньових новинох „Дневник”.

У тексту новинара Милича Милєновича пише же ше планує виробок Националного стратеґийного плана за аквакултуру и Оперативна програма як документ хтори будзе основа за хаснованє ЕУ Фонда за аквакултуру.

Цали текст можеце пречитац на тим линку.

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