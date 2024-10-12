ДНЕВНИК: Шпански експерти на рибаловох у Зомборе и Руским Керестуре

ЗОМБОР: Делеґация у хторей були представнїки сербского о шпанского министерства польопривреди и представнїки Привредней комори Сербиї нащивели Заходнобачки округ и нащивели Зомборски рибалов и Рибалов „Русин” у Руским Керестуре, пише у дньових новинох „Дневник”.

У тексту новинара Милича Милєновича пише же ше планує виробок Националного стратеґийного плана за аквакултуру и Оперативна програма як документ хтори будзе основа за хаснованє ЕУ Фонда за аквакултуру.

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